РИАМО - 7 фев. В подмосковном Павловском Посаде в четверг открывается международный кинофестиваль «17 мгновений» имени Вячеслава Тихонова, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Сегодня в Павловском Посаде состоится торжественная церемония открытия III Международного кинофестиваля «17 мгновений» имени Вячеслава Тихонова. Гостей ждут экскурсии по дому-музею прославленного актера, а также концерт», – сказала Забралова.

Она добавила, что фестивальный показ стартовал 6 февраля и продлится до конца недели. В рамках фестиваля пройдут конкурс российских киносериалов, полнометражных игровых, детско-юношеских, документальных и научно-популярных фильмов, внеконкурсные показы, в также ретроспективные показы и творческие встречи.

«Хочу особо подчеркнуть социальную направленность фестиваля. Просмотр всех конкурсных и внеконкурсных фильмов, даже вход на специальные кинособытия бесплатный для всех желающих. Уверена, что фестиваль вызовет интерес у жителей и гостей Подмосковья», – уточнила Забралова.

Как подчеркнула министр культуры региона Нармин Ширалиева, в этом году фестиваль посвящен 45-летию легендарного киносериала Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны».

«В конкурсе полнометражных игровых фильмов участвуют 10 картин из семи стран, таких как Франция, Италия, Польша, Израиль. Помимо конкурсных работ, гостям фестиваля покажут картины-лидеры проката в 2018 году: «Движение вверх» Антона Мегердичева, «Непрощенный» Сарика Андреасяна, «Собибор» Константина Хабенского, «Тренер» Данилы Козловского», – перечислила Ширалиева.

Также состоится специальный показ, посвященный 75-летию освобождения Ленинграда от блокады, в рамках которого представят фильмы Алексея Козлова «Спасти Ленинград» и Веры Глаголевой «Не чужие», резюмировала министр культуры.

Третий Международный кинофестиваль «17 мгновений» пройдет при поддержке министерства культуры РФ, министерства культуры Московской области, губернатора Подмосковья и Союза кинематографистов России.