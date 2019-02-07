РИАМО - 7 фев. Начиная с четверга и до вторника следующей недели в Москве и Подмосковье установится облачная погода, незначительный снег, ветер будет северо-западного направления со скоростью 5–10 метров в секунду, все выходные температура воздуха будет выше нормы, сообщил РИАМО в четверг ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«Начиная с сегодняшнего дня и до вторника будет облачно. Также в эти дни ожидается совсем небольшой снег. Ветер северо-западный – 5–10 метров в секунду. Температура выше нормы», – сказал Цыганков.

Он добавил, что в пятницу дневная температура составляют от 0 до минус 2 градусов в Москве и до минус 5 градусов в Подмосковье. В ночь на субботу температура зафиксируется на отметке от минус 5 до минус 7 градусов, днем от 0 до минус 2 градусов во всем Московском регионе. В воскресенье температурный фон сильно не изменится: в ночь ожидается от минус 3 до минус 8, днем от 0 до минус 5 градусов.