РИАМО - 7 фев. Неизвестный в столичном районе Лефортово похитил автомобиль Lexus RX 270 стоимостью 4 миллиона рублей, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.
Инцидент произошел на улице Боровая, дом 16.
«Неизвестный совершил кражу автомобиля Lexus RX 270, после чего скрылся. Материальный ущерб составил около 4 миллионов рублей», – сказал собеседник агентства.
Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.
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