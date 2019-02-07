РИАМО - 7 фев. Неизвестный в столичном районе Лефортово похитил автомобиль Lexus RX 270 стоимостью 4 миллиона рублей, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел на улице Боровая, дом 16.

«Неизвестный совершил кражу автомобиля Lexus RX 270, после чего скрылся. Материальный ущерб составил около 4 миллионов рублей», – сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.