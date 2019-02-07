РИАМО - 7 фев. Предприятие по ремонту и обслуживанию трамваев общей площадью порядка 25 тысяч квадратных метров появится в районе Печатники в Москве, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Крупный комплекс будет предназначен для ежедневного выпуска вагонов на линию, а также технического обслуживания и ремонта составов. Предприятие будет располагаться по адресу: улица Угрешская, дом 18/1, в районе Печатники, в ЮВАО.

«В рамках проекта возведут корпуса, предназначенные для ежедневного выпуска вагонов на линию, технического обслуживания и ремонта всех типов трамвайных составов, а также бытовые сооружения, обеспечивающие комфортную работу персонала. Согласно расчетным показателям, в год здесь будут ремонтировать порядка 150 вагонов», – сказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Основные корпуса – ремонтно-производственный и для технического обслуживания – будут выполнены в едином стиле. Площадь ремонтно-производственного корпуса составит порядка 8 тысяч квадратных метров, корпус техобслуживания займет около 6,5 тысяч квадратных метров.

«По задумке архитекторов, вертикальная раскладка панелей с отделкой под дерево придаст фасадам динамику, а с помощью чередования глубокого серого и контрастного сочного цвета ламелей будет создана ритмическая композиция», – пояснил Кузнецов.

Также здесь будут административно-бытовое здание, мойка с постом центрального управления стрелочных переводов, гараж для подсобного транспорта, контрольно-технический пункт, склады для хранения материалов, очистные сооружения, а также ряд инженерно-бытовых сооружений.

Административно-бытовой корпус запроектирован трехэтажным: на первом разместится медпункт, пищеблок со столовой на 100 человек, пост охраны; на втором будут служебные помещения и переговорные; на третьем этаже – учебные классы, зона выдачи рабочей одежды. В подземном уровне планируют сделать тренажерный зал с душевыми и гардеробными. В здании мойки на первом этаже зона сушки вагонов с системой автоматизированной диагностики колес, на втором – пост центрального управления стрелочных переводов, а также различные служебные и бытовые помещения.

В отделке внутренних помещений будет преобладать нейтральная цветовая гамма. Естественное освещение дополнит зенитный фонарь на кровле. По территории предприятия также проложат трамвайную линию, а на разворотном кольце сделают остановки.

Проектировщик – ЗАО «Капстройпроект». Заказчик – ЗАО «УКС инженерных коммуникаций, сооружений и дорог».