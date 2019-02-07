РИАМО – 7 фев. Два космонавта из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) приступили к тренировкам по выживанию в течение двух суток на территории леса в Подмосковье, сообщает РИА Новости.

«Экипаж теоретически подготовлен великолепно, практические занятия проведены с ними в полном объеме тоже – они практически готовы к выполнению любых процедур, которые связаны с этими тренировками», – сказал инструктор-испытатель Центра подготовки космонавтов имени Гагарина Виктор Рень.

В течение двух суток космонавты должны выжить в подмосковном лесу, при этом тренировки могут быть продлены на полсуток-сутки. До этого космонавты прошли тренировки на невесомость.

Один из кандидатов должен отправиться на Международную космическую станцию (МКС) осенью 2019 года.