РИАМО – 7 фев. Американская поисковая система Google начала удалять из результатов поиска ссылки на запрещенные в России сайты, пишет в четверг газета «Ведомости».

Единый реестр запрещенных сайтов ведет Роскомнадзор – он действует в России с 2012 года. В реестр попадают сайты, содержащие призывы к экстремизму, пропаганду суицидов и порнографию, рекламирующие наркотики, азартные игры без лицензии, а также сайты с пиратским контентом.

«Google <…> последние несколько недель начал чистить поиск от запрещенной информации: компания пока не удаляет все ссылки, попавшие в реестр, но большую их часть – около 70%», – говорится в материале.

Источник, близкий к Google, также подтвердил, что компания теперь удаляет часть ссылок из реестра. Это не происходит автоматически – компания изучает основания, по которым тот или иной сайт признан запрещенным.

Googlе, в отличие от российских провайдеров и «Яндекса», не стал подключаться к самому реестру и договорился с Роскомнадзором, что ведомство каждый день присылает компании свежий список запрещенных ресурсов.

Ранее американская корпорация оплатила штраф в размере 500 тысяч рублей, выписанный Роскомнадзором за нарушение закона об удалении из поисковой выдачи ссылок на сайты с противоправной информацией.