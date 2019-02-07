РИАМО - 7 фев. По итогам 2018 года пассажиропоток компании «Аэроэкспресс» составил 12,1 миллиона человек, что на 3,4% больше показателя 2017 года, когда пассажирами компании стали 11,7 миллиона человек, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы перевозчика.

«По итогам прошедшего года пассажиропоток демонстрирует положительную динамику. Мы планируем поддерживать эту тенденцию и реализовать ряд мероприятий, который позволит нам привлекать новых пассажиров и сделать поездку в аэропорт еще более комфортной. По нашим прогнозам, в 2019 году пассажиропоток компании увеличится на 2,5–3% и составит порядка 12,5 миллионов человек», – сказала генеральный директор «Аэроэкспресса» Алина Бисембаева.

Наибольшее количество пассажиров перевезено на Шереметьевском направлении – 5,2 миллиона, что на 11% больше, чем в 2017 году. Рост на Внуковском направлении составил 12% – 2,5 миллиона пассажиров за 2018 год. На Домодедовском направлении было перевезено 4,4 миллиона человек.

В 2018 году в компании «Аэроэкспресс» разработали и ввели новые групповые тарифы «Семья&Друзья» и «Пара», ввели промежуточные остановки на платформах «Окружная» и «Верхние Котлы» для удобства пересадки на МЦК, метро и городской наземный транспорт. Помимо этого, добавлены новые рейсы на Домодедовском направлении.

Кроме того, в прошлом году завершили работы по обновлению подвижного состава на Домодедовском и Внуковском направлениях – теперь там курсируют только современные двухэтажные аэроэкспрессы, а также провели специальную акцию для самых юных пассажиров (до 14 лет) по проезду за 1 рубль.

ООО «Аэроэкспресс» обеспечивает пассажирское железнодорожное сообщение между столицей и основными аэропортами Московского авиационного узла – «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево». Компания основана в 2005 году и за это время перевезла более 100 миллионов человек.

Пассажирами «Аэроэкспресса» в 2017 году стали 11,7 миллиона человек. Выручка компании по итогам 2017 года составила 6,1 миллиарда рублей.