РИАМО - 7 фев. За четыре года учебный центр офисов «Мои документы» подготовил около 50 тысяч специалистов по уникальной программе, занятия проводят 14 профессиональных тренеров, педагоги разработали более 60 очных курсов и свыше 110 дистанционных, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В центрах госуслуг работают высококвалифицированные сотрудники, находящие индивидуальный подход к каждому жителю и готовые прийти им на помощь. Именно это и входит в обязанности команды учебного центра – обучить сотрудников так, чтобы «Мои документы» не только оправдывали ожидания москвичей, но и предвосхищали их. На сегодняшний день обучение в нашем центре прошли уже около 50 тысяч слушателей», – сказала руководитель учебного центра Александра Локштанова.

Программа включает два основных блока: обучение предоставлению услуг и дружелюбному сервису. Новые сотрудники знакомятся с принципами работы и московским стандартом госуслуг, учатся основам клиентоориентированного сервиса. Специалисты регулярно проходят тренинги по лидерству и наставничеству, а также по управлению конфликтами и стрессом. Также их учат работать с маломобильными посетителями.

В декабре 2018 года учебный центр открыл филиал во Дворце госуслуг на ВДНХ.

Важным шагом в развитии центров «Мои документы» стал запуск проекта «Искренний сервис». Специалистов учат смотреть на ситуацию с позиции клиента, делать больше, чем положено по инструкции, – начиная от искренней улыбки и заканчивая неподдельным вниманием и заботой.

После открытия учебного центра центров госуслуг количество положительных отзывов в адрес сотрудников значительно возросло. На сегодняшний день 97% посетителей довольны работой офисов «Мои документы».

Сегодня в Москве 130 центров «Мои документы». В них работают около 8 тысяч человек, которые ежедневно помогают 70 тысячам горожан. Здесь предоставляют более 180 услуг и выдают свыше 200 видов документов 16 городских и девяти федеральных органов власти – в сферах регистрации имущественных прав, миграционного и налогового учета, социальной и жилищной политики, оформления гражданско-правового статуса заявителей.