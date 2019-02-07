РИАМО - 7 фев. Сотрудники уголовного розыска задержали ранее неоднократно судимого 44-летнего жителя Шатуры, подозреваемого в совершении серии краж транспортных средств на общую сумму более 7 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Злоумышленник, используя специальное оборудование для вскрытия замка и запуска двигателя, ночью со стоянки на улице Марии Рубцовой в Химках похитил автомобиль иностранного производства. Сумма ущерба составила более 1,7 миллиона рублей», – сообщила начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Полицейские установили и задержали подозреваемого рядом с ранее похищенным автомобилем в городе Видное. У мужчины изъяли специальное оборудование для вскрытия замков, а также систему подавления сигналов GSM, позволяющая отключить автомобильную сигнализацию.

«Кроме того, установлена причастность задержанного к совершению четырех аналогичных преступлений на территории городского округа. Общая сумма причиненного материального ущерба составила более 7 миллионов рублей. Злоумышленник пояснил, что похищенные автомобили продал, а вырученные деньги потратил на личные нужды», – добавила Петрова.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.