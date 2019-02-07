РИАМО - 7 фев. Полицейские задержали подозреваемого в хулиганстве на станции столичного метро «Автозаводская» Замоскворецкой линии, мужчина ударил ножом оппонента во время конфликта, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

«На платформе станции «Автозаводская» между молодыми людьми произошел конфликт, в ходе которого один из них нанес оппоненту несколько ударов предметом, похожим на нож. 20-летний приезжий из ближнего зарубежья был оперативно задержан стражами порядка, несущими службу на платформе, и доставлен в комнату полиции для дальнейшего разбирательства», – говорится в сообщении.

Пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение для оказания помощи. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.