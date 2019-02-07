РИАМО - 7 фев. В Тульской области по горячим следам задержан подозреваемый в наезде на полицейского в столичном районе Северное Бутово, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«Менее трех часов понадобилось сотрудникам полиции, чтобы установить и задержать подозреваемого в наезде на коллегу», – сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного главка Юрий Титов.

Ранее около дома номер 5 по Старокачаловской улице столицы при задержании подозреваемого в совершении преступления, он предпринял попытку скрыться. При этом, сев в автомобиль, мужчина совершил наезд на сотрудника полиции, причинив ему телесные повреждения.

«Полицейский применил табельное оружие и произвел несколько выстрелов по автомобилю, злоумышленник скрылся. В целях задержания подозреваемого был введен план «Перехват», – добавил Титов.

Менее чем за три часа в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УМВД России по Тульской области во взаимодействии с оперативниками УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по Москве автомобиль под управлением подозреваемого был задержан на территории Тульской области. В ближайшее время задержанный будет доставлен в Москву.