РИАМО - 7 фев. В Подмосковье до конца 2019 года планируют роботизировать до шести ферм, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«По роботам у нас каждый год обсуждается, думаю порядка 4-6 роботов в этом году установим на фермах», - сказал Разин.

Он добавил, что в этом году в Подмосковье также продолжится восстановление заброшенных ферм.

«Не менее 10 ферм будет реконструировано, модернизировано в этом году. Программа реконструкции продолжается», - заключил министр.

Ранее Разин сообщил, что Московская область нацелена на лидерство в производстве сыра и молока по стране. В этом году в Дмитровском округе закончится строительство инфраструктуры для сырного кластера и начнется возведение заводов.