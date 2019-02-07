РИАМО - 7 фев. В Подмосковье есть спрос на буйволиное молоко, поэтому власти рассматривают возможность запуска в регионе соответствующего производства, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«У нас есть определенный спрос на буйволиное молоко. Некоторые сорта сыра делаются из буйволиного молока, оно имеет определенные хорошие сыропригодные качества. Сказать, что первое поголовье появится в этом году, мы не можем, но разговоры ведутся. Реально молоко мы будем получать в лучшем случае через год после начала строительства (фермы – ред.)», - сказал Разин.

По его словам, производство буйволиного молока - новшество не только для Московской области, но и для России в целом.

«Мы с коллегами находимся в общении, изучаем зарубежный опыт, пытаемся применить его на территории региона», - заключил министр.

Ранее Разин сообщал, что подмосковные власти ведут с двумя потенциальными инвесторами переговоры по созданию в регионе производства сухого молока. Компаниям предложили участки на юго-востоке Московской области. Предполагаемая сумма инвестиций исчисляется несколькими миллиардами рублей.