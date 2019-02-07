РИАМО - 7 фев. По факту смерти трехлетнего мальчика в подмосковном Подольске возбуждено уголовное дело о халатности органов опеки, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Следственные органы ранее возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть»).

«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека)», – говорится в сообщении.

Двадцать девятого января 2019 года в приемное отделение Подольской детской городской больницы поступил мальчик с черепно-мозговой травмой, ушибом и отеком головного мозга. Мальчик был в коме. Не приходя в сознание, ребенок скончался в больнице 4 февраля.

В семье, где погиб мальчик, есть трое родных детей и еще трое под опекой. Последним шесть, три и 1,5 года. В ходе допроса опекун ребенка заявила следователю, что мальчик во время купания упал в ванной, вследствие чего и получил травму.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова заявила, что приемные малыши временно переведены в другую ресурсную семью до выяснения всех обстоятельств произошедшего.