РИАМО - 7 фев. Участники проекта «Активный гражданин» могут получить скидку на услуги онлайн-сервиса по ремонту и обслуживанию цифровых устройств «Чудо техники», которая предоставляется в обмен на баллы, полученные за участие в проекте, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Для жителей города это отличная возможность воспользоваться качественным сервисом, ведь «Чудо техники» обеспечивает москвичам квалифицированную компьютерную помощь и исключает случаи мошенничества со стороны нелегальных служб, а клиентам гарантирует конфиденциальность информации и быстрое решение проблем онлайн», — отметил генеральный директор АО «Электронная Москва» Игорь Сафронов.

Пять видов услуг по удаленной IT-поддержке, которые можно получить со скидкой от 10 до 100%, можно найти в магазине поощрений «Активного гражданина». Так, скидка 100 рублей на решение одной проблемы с программным обеспечением обойдется в 200 баллов, скидка 300 рублей на повышение скорости работы компьютера — в 600 баллов.

Кроме того, за 1000 баллов можно получить скидку 500 рублей на услугу годовой онлайн-поддержки, которая включает один выезд мастера на дом. За 1230 баллов можно бесплатно получить онлайн-диагностику компьютера или ноутбука.

Специалисты сервиса «Чудо техники» подключаются удаленно к компьютеру пользователя через специальную программу. Они проводят диагностику, выявляют проблемы и устраняют их. При этом пользователь видит на своем мониторе, что делает специалист.

При необходимости мастер может удалить вирусы, ускорить работу компьютера, установить нужные программы, настроить компьютер под задачи пользователя, а также дать рекомендации по безопасной работе в интернете.

Городской проект «Чудо техники» создан при поддержке правительства Москвы. Он работает с 2016 года и объединяет легальные сервисные центры по ремонту цифровой техники. Его основные цели — решить проблему мошенничества со стороны нелегальных центров и выездных мастеров, а также создать единые стандарты качества обслуживания и легализовать рынок ИТ-услуг.