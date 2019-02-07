РИАМО - 7 фев. С 9 февраля в Москве начинает работу книжный клуб, в котором участники смогут обсудить произведения различных писателей, встречи буду проходить два раза в месяц, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В павильоне «Книги» на ВДНХ начинает работу книжный клуб, где будут обсуждать произведения русских и зарубежных писателей. Ведущей встреч станет филолог и блогер Ксения Лурье. Два раза в месяц участников ждет дискуссия о прочитанных книгах. Каждая встреча будет посвящена конкретному произведению. Принять участие и вступить в клуб могут все желающие. Единственное требование – заранее прочитать заявленную книгу», – говорится в сообщении.

Первая встреча состоится 9 февраля в 16:00. Она будет посвящена роману Джулиана Барнса «Одна история». Вместе с Ксенией Лурье участники клуба обсудят, какое место книга и автор занимают в современном социокультурном контексте.

Вход бесплатный, но на мероприятие нужно зарегистрироваться.

Павильон «Книги» – это читальный зал, книжный магазин и лекционное пространство на ВДНХ. Здесь можно приобрести понравившееся издание, поработать, выпить кофе, встретиться с друзьями, посмотреть кино или послушать лекцию.