РИАМО - 7 фев. В павильоне «Космос» на ВДНХ появилась новая тематическая экскурсия, посвященная жизни космонавтов на Международной космической станции (МКС), участники узнают, чем питаются члены экипажа, как они спят и поддерживают физическую форму, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мы разработали новую экскурсию к годовщине запуска научной станции «Мир», которая была выведена на орбиту 33 года назад — 20 февраля 1986 года. Гостям музейной экспозиции расскажут об истории создания первой многомодульной орбитальной станции, назначении каждого из ее модулей. Но главной темой экскурсии станет повседневная жизнь космонавтов, которая обычно остается неизвестной», — сообщил представитель пресс-службы ВДНХ.

Также гостям предложат освоить игровой тренажер «Стабилоплатформа». С помощью тренажера космонавты оттачивают перед полетом координацию движений. Устройство соединено с компьютером и напоминает весы. Перенося вес тела с одной части платформы на другую, можно пострелять по тарелочкам, поймать зайцев и потушить пожар.

У специального интерактивного стола каждый сможет предложить свой вариант меню для обитателя МКС. Питаются члены экспедиций четыре раза в день в строго отведенное время. Первый завтрак, как правило, легкий. Это может быть бисквит, чай с лимоном или кофе. В списке продуктов для ланча — мясо с гарниром, сок, хлеб. Во время обеда космонавты могут съесть, к примеру, куриный бульон, чернослив с орехами, молочный суп, мороженое и шоколад.

После осмотра оранжереи участники экскурсии заглянут в гардеробную космонавта, где собрана повседневная одежда жителя орбитальной станции. Это шорты и футболки шести цветов — красные, синие, желтые, зеленые, белые и черные. Главное отличие космической одежды от земной — отсутствие пуговиц, а также большое количество карманов. В них обычно хранят карандаши и другие мелкие предметы, чтобы те не разлетались по кораблю.

Это и многое другое посетители центра «Космонавтика и авиация» узнают во время экскурсий, которые проводят каждый день, кроме понедельника, в 17:00. На персональные и групповые экскурсии необходима предварительная запись с понедельника по четверг с 10:00 до 19:00, в пятницу — с 10:00 до 18:00. Заявки принимают через электронную форму на странице cosmos.vdnh.ru, по электронной почте: cosmos@vdnh.ru или по телефону: +7 (495) 966-19-29. Стоимость участия можно найти на сайте центра.