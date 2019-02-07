РИАМО - 7 фев. Клад из русских серебряных и медных монет конца XIX – начала XX нашли столичные археологи при раскопках на Долгоруковской улице, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Всего обнаружено 97 монет разного номинала – от половины копейки до рубля, 36 монет медные, 59 – серебряные. Общая сумма находки составляет 35 рублей 50,5 копейки.

«Это весьма внушительная сумма для того времени. Она равна зарплате квалифицированного столичного рабочего за месяц. Эта находка является свидетельством финансового кризиса в России времен Первой мировой войны. Дело в том, что к концу 1915 года бумажные деньги стали обесцениваться, поэтому люди старались припрятать металлические монеты», – отметил глава департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

Клад находился в слое битых кирпичей. Как полагают эксперты, это сбережения горожанина, которые он спрятал в стене своей квартиры на втором или третьем этаже кирпичного дома. В 1960-е годы здание пошло под снос, а монеты попали в землю вместе с обломками.

Специалисты полагают, что изначально клад был спрятан в тканом мешочке, который со временем истлел. На это указывает тот факт, что монеты частично склеились в стопки. Деньги долгое время лежали в земле, подвергаясь агрессивному воздействию среды, поэтому они сильно окислены.

Сейчас артефакты находятся на реставрации. После того как их очистят от загрязнений, они будут переданы в Музей Москвы. Пока самая поздней монетой клада являются 20 копеек, отчеканенные в 1915 году.

За последние несколько лет археологи выявили более 10 тысяч артефактов во время работ по благоустройству и ремонту в центре Москвы. Только на Биржевой площади специалисты собрали полтысячи предметов. Самые ранние из них датируются XII веком. После тщательного изучения все находки передаются в столичные музеи.