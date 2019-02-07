РИАМО - 7 фев. До конца 2019 года в Подмосковье планируют построить порядка 2-3 крупных животноводческих ферм, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

6 февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал с рабочим визитом в городской округ Озеры, где посетил новую молочно-товарную ферму в деревне Сеньково. Крупный животноводческий комплекс рассчитан на 1199 коров. На ферме создано 40 рабочих мест.

«Мы рассчитываем до конца года еще 2-3 крупные фермы отстроить. Для этого есть все предпосылки. Ключевой вопрос - чтобы банки сработали и выдали кредитные ресурсы в полном объеме. Хозяйства готовы. Разрешения на строительство получены», - сказал Разин.

По его словам, животноводческий комплекс в Озерах построен на месте разрушенной фермы.

«Когда мы размещали этот комплекс (в Озерах - ред.), мы полностью снесли остатки старого строения и с нуля построили новый объект», - заключил министр.

Комплекс в Озерах построен агрохолдингом «ОСП Агро», в который входят ОАО «Предприятие «Емельяновка» и ОАО «Агрофирма «Сосновка». Общий объем собственных инвестиций агрохолдинга в проект составил 900 миллионов рублей. Производственная мощность фермы составит около 12,5 тысяч тонн молока в год.