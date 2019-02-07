РИАМО - 7 фев. Небольшой снег, облачность и до минус 5 градусов ожидается в Москве и Подмосковье в четверг, сообщается на сайте «Метеоновости».

Предстоящим днем антициклональный вихрь, с центром над Западной Украиной, постепенно начнет разворот своего гребневого профиля в сторону Московского региона, но полностью избавиться от соседства антиподов ему сегодня не удастся.

«Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами не исключен слабый снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 2 – 0 градусов, по области – 5 – ноль», – говорится в сообщении.

Ветер северо-западного направления 2-7 метра в секунду. Атмосферное давление немного повысится, относительная влажность воздуха останется высокой. Геомагнитный фон 7 февраля прогнозируется спокойный.