РИАМО - 6 фев. Сотрудники службы безопасности «Почты России» совместно с управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве перекрыли крупный почтовый канал поставки запрещенных веществ, было изъято более 90 килограммов сильнодействующих веществ, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы макрорегиона Москва «Почты России».

Работа по выявлению и пресечению канала распространения сильнодействующих веществ проводилась на почтовой сети более трех месяцев.

«В результате осуществленных мероприятий задержаны два гражданина РФ, незаконно реализовывавшие сильнодействующие вещества через интернет-магазин с последующей отправкой из отделений почтовой связи Москвы», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в отношении задержанных лиц возбуждено уголовное дело по статье 234 части 3 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта).

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