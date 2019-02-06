РИАМО – 6 фев. В Мособлдуме представили итоги реализации прав граждан по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) в 2018 году, в частности, первичное информирование граждан о возможности прохождения диспансеризации в прошлом году было обеспечено на 100%, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

В Московской областной думе состоялось заседание координационного совета по организации защиты прав застрахованных лиц при предоставлении медицинской помощи и реализации законодательства в сфере ОМС в Подмосковье.

«На прошлом заседании были приняты решения, результаты которого мы сегодня рассмотрим. В 2018 году Московская область вместе с девятью другими субъектами Российской Федерации стала площадкой для реализации «пилотного» проекта по информационному сопровождению пациентов с онкологическими заболеваниями на территории Московской области», – сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев, открывая заседание.

В свою очередь, заместитель директора ТФОМС Вадим Лукашов рассказал, что проект стартовал в мае, и тогда в нем участвовало десять медицинских организаций.

«К декабрю их в Московской области было уже 116. В своих информационных системах они заполняли сведения о пациентах с подозрением на онкологическое заболевание и пациентов, с подтвердившимся диагнозом, с указанием всех этапов и проведенного лечении», – дополнил Лукашов.

Целями проекта были увеличение продолжительности жизни пациентов с ЗНО (злокачественные новообразования) и снижение смертности от них.

Занесенные в информационную систему сведения анализировались по интервалам между обращением пациента, направлением его к онкологу, на обследование, лечением. Полученные сведения передавались в страховые компании для анализа, а оттуда – в ФОМС и Минздрав.

«Был выявлен ряд нарушений. В основном, они касались больших промежутков между обращением пациента и приемом онкологом, проведением обследования. По итогам работы будут подготовлены рекомендации, которые передадут в региональные министерства. Всего доля заболеваний онкологического характера в общем количестве переданных данных в ТФОМС составила 1,9%», – уточнил Лукашов.

Итоги исполнения решений Координационного совета представила заместитель директора ТФОМС Московской области Татьяна Ильина.

«Так, было заключено 119 соглашений между страховыми компаниями и медицинскими организациями, на 100% обеспечено первичное информирование граждан о возможности прохождения диспансеризации в 2018 году, ежемесячное повторное информирование застрахованных лиц, первично проинформированных о возможности прохождения диспансеризации 1 раз в 3 года и 1 раз в 2 года», – заявила Ильина.

Подробней об информировании о правах застрахованных лиц рассказала начальник управления формирования бюджета ТФОМС Московской области Надежда Спека.

«В медицинских учреждениях было установлено 509 информационных стендов при плане в 481. В поликлиниках и больницах Подмосковья размещено 158 страховых представителей от шести компаний», – добавила она.

По словам начальника управления обязательного медицинского страхования ТФОМС Московской области Людмилы Грицаевой, в 2018 году было использовано 743,4 миллиона рублей из средств нормированного страхового запаса ТФОМС Пождмосковья.

«Эти средства были направлены на: приобретение оборудования – 533 миллиона рублей; ремонт – 209,4 миллиона; обучение сотрудников – 800 тысяч рублей», – уточнила Грицаева.

На первый квартал 2019 года на эти цели запланировано 379,2 миллиона рублей.

«Мы продолжим работу в нашем формате и будем внимательно следить за реализацией решений координационного совета», – резюмировал Голубев.