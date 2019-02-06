РИАМО - 6 фев. ПАО «МОЭК» направило заявление в полицию о проверке деятельности московской управляющей компании «Дом-Мастер» и при наличии оснований привлечении должностных лиц организации к уголовной ответственности из-за неоплаты счетов за тепло, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

ООО УК «Дом-Мастер» занимается обслуживанием более 200 многоквартирных жилых домов в Центральном округе Москвы. С момента подписания между МОЭК и УК в 2008 году договоров на поставку горячей воды и теплоснабжения, МОЭК своевременно и бесперебойно поставляло тепловую энергию в дома и выставляло счета на оплату. Вместе с тем УК обязательства по оплате тепловой энергии с марта 2016 года и по настоящее время не выполнило.

«Компания занимает первое место в «Антирейтинге потребителей-должников», в настоящее время по заявлению МОЭК в отношении ООО УК «Дом-Мастер» Арбитражным судом города Москвы рассматриваются дела о взыскании с компании задолженности на общую сумму порядка 900 миллионов рублей», – говорится в сообщении.

В результате действий руководства управляющей компании МОЭК недополучает значительные средства, которые должны быть направлены на обеспечение деятельности систем теплоснабжения. Эта ситуация создает значительную угрозу безопасному и бесперебойному функционированию всего теплосетевого комплекса Москвы.

«С конца 2018 года «Дом-Мастер» начала процесс передачи находящихся в ее управлении многоквартирных домов в другие управляющие компании, в том числе ОАО «УК «Городская» и УК «Покровская». Новые управляющие компании также являются должниками перед ПАО «МОЭК» за поставленные ресурсы», – добавляется в материале.

Работа, направленная на укрепление платежной дисциплины потребителей, носит в МОЭК системный характер. Компания для решения проблем с должниками использует все возможные правовые механизмы – судебные иски, лишение лицензий управляющих компаний-должников, привлечение к субсидиарной ответственности председателей ТСЖ, руководителей и владельцев компаний-должников.