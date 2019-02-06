РИАМО - 6 фев. Столичные следователи проверяют информацию, опубликованную в одном из мессенджеров, об оказании услуг ненадлежащего качества в частном медицинском учреждении в центре Москвы, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

«В одном из мессенджеров опубликовано сообщение о том, что летом в 2017 году во время проведения пластической операции на лице женщина получила телесные повреждения, в результате которых частично потеряла слух», – сказала Иванова.

По данному факту следственными органами организована доследственная проверка, добавила она.

Следователи установят все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, заключила собеседник агентства.

Ранее Mash сообщил о том, что певица Елена Демидова пострадала во время пластической операции в частной клинике на Новом Арбате. Вместо подтяжки лица хирург проколол ей слюнные железы и подъязычный нерв, после чего частично оглохла и потратила на лечение 650 тысяч рублей.