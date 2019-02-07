РИАМО - 7 фев. В подмосковном Дмитрове в четверг стартует Турнир шести наций – финальный этап Еврохоккейтура сезона 2018-2019 годов, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

В Ледовом дворце «Дмитров» сыграют женские сборные команды России, Чехии, Финляндии, Швеции, Швейцарии и Германии.

«Откроется турнир в четверг, 7 февраля, в 14:30 матчем между сборными Финляндии и Германии, затем российские хоккеистки встретятся с командой Швейцарии в 18:00. Финальные игры турнира пройдут 10 февраля», – отмечается в сообщении.

В составе сборной России сыграют семь игроков подмосковного «Торнадо»: нападающие Анна Шохина, Елена Дергачева, Алевтина Штарева, Алена Старовойтова и Дарья Белоглазова, а также защитники Нина Пирогова и Дарья Зубок.

Женский хоккейный клуб «Торнадо» - девятикратный чемпион России, один из сильнейших в стране.