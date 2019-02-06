РИАМО – 6 фев. Любители хоккея до конца зимы смогут сыграть на ледовых площадках в 11 парках столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Современная хоккейная коробка работает в парке Горького ежедневно с 10:00 до 23:00. Ее можно арендовать для командных игр или тренировок. Для этого необходимо забронировать время и дату. Приходить надо со своим инвентарем, так как услуги проката на площадке не предоставляются», – отмечается в сообщении.

Проверить свои силы можно и на ледовой площадке в парке «Красная Пресня».

«Здесь есть хоккейная коробка, которую разрешается бронировать по выходным с 10:00 до 12:00 и с 20:30 до 22:00. Звонить нужно по телефону: 8 (495) 256-13-02. В шатре проката в аренду предлагают клюшки», – уточняется в материале.

В парке «Фили» специальная хоккейная коробка не оборудована, зато на открытом катке любительские команды смогут бесплатно заниматься.

«Тренировки проходят по понедельникам, средам и пятницам с 21:00 до 23:00, по выходным – с 08:00 до 10:00. Также на территории городка аттракционов на крытом катке проводят бесплатные занятия по следж-хоккею для детей с ограниченными возможностями. Инвентарь и оборудование игроки приносят с собой», – добавляется на сайте.

В парке 50-летия Октября на катке тоже бесплатно занимаются любительские команды, но хоккейной коробки здесь нет.

«Инвентарь и оборудование придется принести с собой. Занятия для детей здесь проходят по вторникам и четвергам с 19:00 до 21:00. Тренировки для взрослых – по вторникам, четвергам и субботам с 22:00 до 23:30», – подчеркивается на сайте.

Ледовые площадки есть также в Воронцовском парке и ландшафтном парке «Митино».