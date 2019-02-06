РИАМО - 6 фев. В Москве по информации из СМИ о мошеннических действиях, совершенных в отношении пенсионерки, проводится доследственная проверка, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.

«В эфире одного из федеральных телеканалов демонстрировался видеосюжет о том, что неизвестные под видом сотрудников газового контроля пришли к 84-летней пенсионерке и обманным путем убедили ее поставить датчики дыма в квартире по цене выше рыночной стоимости», – сказала Иванова.

По данному факту следственными органами организована доследственная проверка, отметила она.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, резюмировала собеседник агентства.