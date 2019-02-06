РИАМО - 6 фев. Во время задержания на юго-западе столицы подозреваемый решил скрыться от сотрудников полиции и совершил наезд на одного из правоохранителей, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы столичного главка МВД.

«На Старокачаловской улице сотрудники полиции предприняли попытку задержать подозреваемого в совершении преступления. Злоумышленник попытался уехать от сотрудников и совершил наезд на полицейского. Полицейский произвел из табельного оружия несколько выстрелов по автомобилю, но злоумышленнику удалось скрыться», – сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что для поимки подозреваемого в городе ввели план «Перехват».

«Принимаются все меры для розыска задержания злоумышленника. Состояние полицейского уточняется. Предварительно, автомобиль наехал сотруднику на ногу», – добавил представитель пресс-службы.

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