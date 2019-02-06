РИАМО – 6 фев. Для участников проекта «Московское долголетие» проведут снежный дартс и танцевальный перформанс от занимающихся скандинавской ходьбой 7 февраля, праздник приурочат к годовщине открытия зимних Олимпийских игр в Сочи, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Спортивный праздник «Олимпийские забавы» проведут для участников проекта «Московское долголетие» 7 февраля. Мероприятие в Гончаровском парке приурочено к годовщине открытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи. Начало в 14:00», – отмечается в сообщении.

Гостей ждут выступления творческих коллективов, командные соревнования по снежному дартсу и метанию снежков.

«Группа по скандинавской ходьбе выступит с танцевальным перформансом. Завершится праздник награждением участников и победителей «Олимпийских забав», – уточняется на сайте.

Проект «Московское долголетие» стартовал в марте прошлого года. Он объединил более 190 тысяч горожан старшего возраста. В прошлом году больше всего участников проекта записались на занятия по фитнесу, танцам, общей физической подготовке и английскому языку. Также популярностью пользуются курсы компьютерной грамотности.

В январе 2019 года проект «Московское долголетие» стал уже не пилотным, а постоянно действующим.