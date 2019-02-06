РИАМО – 6 фев. Более 28 тысяч автомобилей немецкой марки BMW отзывают в России из-за проблем с системой рециркуляции газов, сообщает Федеральное агентство новостей.

Соответствующую информацию обнародовала пресс-служба Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

«В частности, отозваны будут машины марки BMW следующих серий: F84, F01, F02, F06, F07, F10, F11, F12, F13, F15, F16, F22, F25, F26, F34, которые реализованы в период с 2011 по 2015 год, и F10, F15, F21, F22, F25, F26, F30, F32, F33, F34, F36, реализованных с 2014 по 2016 год», – отмечается в сообщении.

Главная причина отзыва автомобилей состоит в том, что возможны сбои в работе радиатора системы рециркуляции отработавших газов, а это может привести к разгерметизации всей системы.

«Владельцам машин сообщат по телефону или в письменном виде о необходимости предоставить транспортное средство в дилерский центр для проведения ремонта. Однако водители могут самостоятельно определить, подпадает ли машина под категорию «отозванных»: нужно проверить, есть ли в указанном на сайте Росстандарта VIN-код автомобиля, и в случае необходимости записаться на ремонт», – добавляется в сообщении.

Все ремонтные работы будут проводить совершенно бесплатно, заключается в материале.