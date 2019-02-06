РИАМО – 6 фев. Власти Москвы утвердили положение о «Единой системе мониторинга и администрирования телекоммуникационных услуг», отныне столичный департамент информационных технологий осуществляет правомочия собственника данного ресурса, соответствующее распоряжение мэра Москвы Сергея Собянина опубликовано на официальном сайте столичного градоначальника.

«В целях обеспечения автоматизации контроля качества оказания услуг связи для нужд органов исполнительной власти города Москвы и подведомственных им организаций правительство Москвы постановляет утвердить положение об информационной системе «Единая система мониторинга и администрирования телекоммуникационных услуг» (приложение); установить, что департамент информационных технологий города Москвы осуществляет от имени города Москвы правомочия собственника информационной системы «Единая система мониторинга и администрирования телекоммуникационных услуг» (далее – ЕСМА)», – говорится в документе.

В опубликованном распоряжении уточняется, что департамент информационных технологий города Москвы также станет оператором ЕСМА.

Ранее мэр столицы внес в Мосгордуму законопроект о создании инновационного кластера. Основой данной структуры сделают IT-платформу для взаимодействия всех, кто хочет создать новый продукт или услугу, или ищет в городе партнеров для высокотехнологичного проекта.