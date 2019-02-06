РИАМО - 6 фев. Карантин по бешенству животных сняли на некоторых территориях Сергиево-Посадского района Подмосковья, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Отменить с даты подписания (6 февраля – ред.) настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные постановлением губернатора Московской области от 8 октября 2018 года №515-ПГ, и признать благополучными по бешенству животных следующие территории Московской области: рабочий поселок Богородское городского поселения Богородское Сергиево-Посадского муниципального района», – говорится в документе.

Также благополучным по бешенству признается территория района от северной границы села Муханово городского поселения Богородское до северной границы деревни Опарино сельского поселения Шеметовское, далее на юг вдоль границы Сергиево-Посадского района до южной границы села Озерецкое сельского поселения Васильевское, далее до южной границы села Бужаниново сельского поселения Березняковское и далее на север вдоль границы района до северной границы села Муханово.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.