РИАМО – 6 фев. В среду вечером в аэропортах столичного авиаузла «Домодедово», «Шереметьево» и «Внуково» задержали и отменили 41 рейс, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания».

В столичном аэропорту «Внуково» задерживаются 15 рейсов, четыре отменены. В «Домодедове» пять рейсов задержали, еще восемь отменили. В «Шереметьеве» девять рейсов задержаны.

Согласно онлайн-табло аэропорта «Жуковский», в этой воздушной гавани один рейс отменен, но задержек нет.

Во вторник в Москве и Подмосковье облачная погода с прояснениями и без существенных осадков, минимальная температура воздуха составит до минус пяти градусов.