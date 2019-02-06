РИАМО - 6 фев. Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) закроет офис в Москве 29 марта из-за низкой загрузки, сообщается на сайте ведомства.

«Из-за значительного сокращения объемов работы, USCIS навсегда закрывает отделение в Москве 29 марта 2019 года. Последним днем работы офиса для граждан станет 28 февраля 2019 года», – говорится в сообщении.

Функции закрытого USCIS будет выполнять местное отделение ведомства в греческих Афинах.

Оно также будет отвечать за Армению, Азербайджан, Белоруссию, Эстонию, Грузию, Казахстан, Киргизию, Латвию, Литву, Молдову Таджикистан, Туркменистан, Украину и Узбекистан, перечисляется на сайте.