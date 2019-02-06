РИАМО - 6 фев. Сотрудники Росгвардии задержали двух подозреваемых в распространении наркотических веществ на Пасечной улице в столице, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Москве.

«В Северном округе столицы сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве, находясь на маршруте патрулирования на Пасечной улице, обратили внимание на двух молодых людей, которые шли вдоль проезжей части в сторону лесополосы. У одного из них в руках находился большой пакет из-под кошачьего корма», – говорится в сообщении.

При проверке документов молодые люди заметно нервничали, а на вопросы правоохранителей, есть ли у них при себе запрещенные вещества, пытались уйти от ответа, чем вызвали еще большее подозрение стражей правопорядка.

На место были вызваны сотрудники следственно-оперативной группы, которые в присутствии понятых изъяли у подозреваемых вещество белого цвета. Задержанные 27-летний житель Москвы и 25-летний уроженец Тулы были переданы сотрудникам полиции.

«По результатам проведенной экспертизы, изъятое вещество признано наркотическим средством массой около 700 граммов», – добавляется в материале.