РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 6 фев. В подмосковном Красногорске начали сбор средств для пострадавших от пожара на улице Пионерская 5 февраля, деньги можно перевести на карту или принести в совет депутатов горокруга, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Сообщение о пожаре в жилом доме на улице Пионерская поступило в 17:28 пятого февраля. Пожар был локализован в 20:31 и ликвидирован в 21:23. Из горящей квартиры на втором этаже пожарные вынесли двух девочек в возрасте 3 и 4 лет. Позже дети скончались в реанимационном отделении Красногорской больницы №1. В результате пожара пострадало шесть квартир, в которых проживали 18 граждан.

«Потребностей в сборе одежды и обуви для пострадавших в результате пожара на улице Пионерская, дом №14 в настоящее время нет», – сказала куратор акции по оказанию помощи погорельцам, депутат совета депутатов Красногорска Вера Иванова.

Встреча с жильцами всех шести квартир, пострадавших от пожара, состоялась в среду в здании молодежного центра Красногорска.

«В ходе беседы с жителями удалось составить список их потребностей, в настоящее время сбор вещей для погорельцев не требуется. Все они временно проживают в гостиницах Красногорска и обеспечены продуктами питания и предметами первой необходимости», – говорится в сообщении.

Временное жилье из маневренного муниципального фонда жителям пострадавших квартир будет предоставлено к 8 февраля.

«Компенсации пострадавшим выделит администрация городского округа Красногорск, а также Красногорское управление социальной защиты населения министерства социального развития Московской области», – отмечается в материале.

Назначена экспертиза технического состояния здания многоквартирного дома и степени ущерба, нанесенного пожаром.

«Управляющая компания, обслуживающая дом, взяла на себя обязательства по проведению демонтажных работ и утилизации поврежденного имущества, к работам приступят сразу после окончания экспертизы», – говорится в сообщении.

Сбор денежных средств для пострадавших проводится как в электронном виде на карту 2202 2012 1899 3711 (Вера Сергеевна И.), так и наличными по адресу: Красногорск, улица Ленина, дом №4, кабинет №414 (совет депутатов городского округа Красногорск). Адресный перечень для помощи пострадавшим составят к 8 февраля.

По всем вопросам оказания адресной помощи можно обратиться по телефону: 8(916)186-86-81.