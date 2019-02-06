РИАМО – 6 фев. Члены комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности выступили в поддержку законопроекта о введении штрафа за оставление места ДТП, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

В среду в рамках расширенного заседания профильный комитет рассмотрел федеральный законопроект, которым планируется дополнить санкции за оставление места аварии.

«В настоящее время оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток. Федеральным законопроектом предлагается добавить к санкциям штраф в размере 5 тысяч рублей», – отмечается в сообщении.

До 2007 года КоАП РФ за данное правонарушение предусматривался штраф от 1 до 1,5 тысяч рублей, или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года, или административный арест на срок до 15 суток.

«Но в 2007 году наказание было ужесточено – из санкции исключили штраф, а минимальный и максимальный срок лишения прав увеличился на полгода», – добавляется в материале.

Как приводится в пояснительной записке к документу, такое решение законодателя было обусловлено дорожной обстановкой того времени.

«По данным ГИБДД за 2007 год в РФ произошло 233809 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибло 33308 человек, а 292206 человек получили ранения», – подчеркивается в пресс-релизе.

Однако в течение последних 10 лет наметилась тенденция к снижению количества ДТП.

«Так, с января по декабрь 2017 года произошло 169 тысяч дорожно-транспортных происшествий. Это на 2,5% меньше, чем за аналогичный период 2016 года, что говорит о продолжении снижения количества аварийности на дорогах страны», – дополняется в материале.

Также в документе отмечается, что оба действующих в настоящее время наказания являются достаточно суровыми, что не позволяет суду при рассмотрении дела учесть какие-либо обстоятельства, в том числе смягчающие.

«Кроме того, административный арест не может применяться к беременным женщинам, женщинам, имеющим детей до 14 лет, несовершеннолетним, инвалидам I и II групп, военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, а также к сотрудникам различных ведомств», – отмечается в сообщении.

В 2017 году 1,5 миллиона человек привлечены к административной ответственности за правонарушения в области дорожного движения, при этом более 26% нарушителей лишены прав.

«Законодатели отмечают, что на практике возникают различные ситуации, например, когда ДТП произошло с единственным участником, в результате которого не причинен никакой ущерб, либо, когда участник ДТП отлучился на время и затем вернулся. Распространенной является ситуация, когда участники ДТП оформляют документы с участием аварийного комиссара, а после того, как виновный водитель уезжает, другой участник ДТП вызывает ГИБДД и указывает, что виновный с места аварии скрылся», – поясняется в сообщении.

В результате гражданин, который полагает, что исполнил установленную законом обязанность в связи с дорожно-транспортным происшествием, оказывается виновен в оставлении места ДТП.

По итогам рассмотрения проекта закона комитет принял решение поддержать инициативу.