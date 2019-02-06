РИАМО – 6 фев. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал на форуме «Медиадень», что начальные зарплаты в пресс-службе Кремля начинаются от 50-60 тысяч рублей, сообщается на сайте kp.ru.

В ходе своего выступления Песков отметил, что в пресс-службе президента «очень длинная карьерная лестница». Новички назначаются на должность специалистов, выше которых в иерархии стоят несколько уровней консультантов; затем идут несколько классов советников, заместители глав департаментов, главы департаментов и референты.

«Скажу, что начинается зарплата где-то с 50-60 тысяч рублей», – сказал Песков.

Он подчеркнул, что за хорошую работу сотрудников пресс-службы Кремля поощряют денежными премиями. В прошлом году все сотрудники получили 13-ю зарплату в размере одного оклада.

«В госслужбе существует и по-прежнему применяется достаточно сложная, иногда понятная только бухгалтеру система надбавок. То есть должностной оклад, потом надбавка за стаж, потом, если имеешь допуск к секретной информации, надбавка за секретность, ненормированный рабочий день и так далее», – уточнил пресс-секретарь главы государства.

Говоря о своей заработной плате, Песков признался, что получает один из самых высоких окладов в пресс-службе.