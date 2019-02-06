РИАМО – 6 фев. Жители Москвы и Подмосковья получают сведения об операциях с кредитами на портале госуслуг с ноября прошлого года, за три месяца работы по данной теме поступило 187 тысяч запросов, говорится в сообщении пресс-службы компании «Ростелеком».

31 января в силу вступили изменения закона «О кредитных историях». Теперь сведения об операциях с кредитами можно получить бесплатно не один, а два раза в год, причем в каждом бюро кредитных историй (БКИ), где хранится информация о займах, погашениях и проверках конкретного человека.

«Узнать список БКИ можно на портале госуслуг неограниченное количество раз. Используя подтвержденную учетную запись, нужно авторизоваться на www.gosuslugi.ru и выбрать сервис «Сведения о бюро кредитных историй», – отмечается в сообщении.

За три месяца ее работы поступило всего более 187 тысяч запросов. Однако наиболее востребованной услуга оказалась после вступления в силу законодательных нововведений – за первые четыре дня было подано более 111 тысяч заявлений. Рекордное количество обращений зафиксировано 31 января – почти 43 тысячи.

Данные паспорта и СНИЛС при создании заявления заполнятся автоматически, а список БКИ придет в личный кабинет.

«В этих бюро можно два раза в год бесплатно запрашивать свою кредитную историю, однако уже не через портал, а напрямую», – подчеркивается в материале.

Возможность получения списка БКИ доступна на портале с начала ноября 2018 года.

Подробная инструкция о получении кредитной истории на портале госуслуг доступна по ссылке.