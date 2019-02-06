РИАМО - 6 фев. Подмосковье закупило и передало в муниципалитеты в прошлом году около 240 единиц новой коммунальной спецтехники, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

«В 2018 году за счет областного бюджета было закуплено и передано на баланс муниципальных образований 239 единиц новой коммунальной спецтехники. Техника была приобретена по губернаторской программе «Формирование современной комфортной городской среды»», – заявил Пестов.

Новая спецтехника уже используется для поддержания чистоты и порядка, в том числе – для уборки и вывоза снега в зимний период, а также для выполнения работ по благоустройству в населенных пунктах региона.

«Закупка и передача техники для нужд благоустройства за счет областного бюджета осуществляется в Московской области с 2014 года. За это время уже передано в муниципальные образования свыше 1250 единиц спецтехники», – уточнил Пестов.

Обязательным требованием является оборудование каждой единицы закупаемой по губернаторской программе спецтехники оборудованием ГЛОНАСС. Благодаря этому повышается эффективность ее эксплуатации.