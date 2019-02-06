РИАМО - 6 фев. В Московской области объем потребления электроэнергии вырос на 2,7 миллиарда киловатт-часов или на 20% в 2018 году по сравнению с 2017 годом, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики региона.

«Отпуск электрической энергии в сетях АО «Мособлэнерго» по итогам 2018 года составил 12,7 миллиардов киловатт-часов. В сравнении с аналогичным периодом 2017 года полезный отпуск увеличился более чем на 2,7 миллиарда киловатт-часов», – отмечается в сообщении.

Министр энергетики Московской области Леонид Неганов отметил, что значительный рост потребления электроэнергии в регионе говорит о том, что большими темпами растет инвестиционная привлекательность региона – появляются новые энергоемкие производства, расширяются представительства энергокомпаний на территории области и присоединяются новые филиалы.

При этом потери электроэнергии в сетях «Мособлэнерго» в 2018 году оказались ниже плановых значений на 58,2 миллиона киловатт-часов.

Положительного результата удалось достичь благодаря организации коммерческого учета электроэнергии, замене перегруженных и изношенных трансформаторов 6-10 киловатт, увеличению пропускной способности линий электропередачи, а также развитию распределительной сети на территории Подмосковья.

В планах «Мособлэнерго» в 2019 году увеличение объема передачи электроэнергии еще на 458 миллионов киловатт-часов и достижение отметки этого показателя в 13,2 миллиарда киловатт-часов.