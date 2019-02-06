РИАМО – 6 фев. Паркинг на 500 машино-мест оборудовали в новой Москве в поселении Внуковское, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.
Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию паркинга на 500 машино-мест по адресу: улица Омская, дом 7А в районе деревни Ликова поселения Внуковское за счет средств инвестора.
«Объекты социальной инфраструктуры становятся неотъемлемой частью комплексной застройки. В районе деревни Ликова построен и заселяется крупный жилой микрорайон, состоящий из 20 домов. Новый пятиэтажный паркинг инвестор возвел для удобства жителей», – сказал глава Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.
Кроме того, в конце прошлого года сдан детский сад на 220 мест.
«Готовится к вводу в эксплуатацию школа на 600 учащихся, оборудованная всем необходимым для обучения детей с учетом современных требований. Таким образом будет создана комфортная среда проживания», – уточнил Антосенко.
Он добавил, что по поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на объектах ТиНАО.
«К проверкам паркинга в районе деревни Ликова привлекались специалисты Центра экспертиз, которые провели весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», – заключил Антосенко.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии