РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 6 фев. В подмосковном Подольске в 12-летнего подростка неумышленно выстрелил из пневматического оружия старший брат, жизни ребенка ничего не угрожает, сообщил «РИАМО в Подольске» заместитель руководителя следственного отдела по Подольску ГСУ СК России по Московской области Евгений Дубовка.

В Подольске 3 февраля 12-летний мальчик был госпитализирован в больницу с проникающим ранением брюшной полости. Была проведена операция, жизни ребенка ничего не угрожает. В настоящее время по данному факту следственный отдел по Подольску ГСУ СК России по Московской области возбудил уголовное дело.

«По имеющейся информации, потерпевший вместе с несовершеннолетним старшим братом гуляли в лесопарковой зоне Подольска, где нашли пневматическое оружие. В ходе игры старший брат выстрелил и неумышленно попал в потерпевшего. Следствие продолжается», – сказал Дубовка.

Он добавил, что по окончании следствия будет принято решение о привлечении несовершенного к соответствующей ответственности.