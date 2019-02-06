РИАМО - 6 фев. Пониженные ставки налога на имущество для бизнеса будут действовать в столице еще четыре года, до 2% налог поднимут в 2023 году, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

В среду президиум правительства Москвы рассмотрел проект закона «О внесении изменения в статью 2 Закона города Москвы от 5 ноября 2003 года №64 «О налоге на имущество организаций». По итогам рассмотрения законопроект будет внесен на рассмотрение Мосгордумы.

«С 2019 года в Москве должна была действовать ставка налога 2,0%. Кстати, подобная ставка уже действует в 49 субъектах Российской Федерации. Однако по итогам консультаций, проведенных с общественной организацией предпринимателей «Опора России», мэр Москвы Сергей Собянин принял решение продлить еще на четыре года переходный период, установив пониженные ставки налога», – говорится в сообщении.

Согласно статье 380 Налогового кодекса РФ налоговые ставки по налогу на имущество организаций устанавливаются законами субъектов Российской Федерации. При этом налоговая ставка в отношении объектов недвижимости, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость, не может превышать 2,0%.

В целях создания комфортных условий для перехода на новые условия налогообложения Закон города Москвы «О налоге на имущество организаций» установил на 2014-2018 годов пониженные ставки налога (в 2014 году – 0,9%, в 2015 году – 1,2%, в 2016 году – 1,3%, в 2017 году – 1,4%, в 2018 году – 1,5%).

В соответствии с новым законопроектом устанавливаются следующие ставки в отношении объектов недвижимости, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость: 1,6% – в 2019 году, 1,7% – в 2020 году, 1,8% – в 2021 году, 1,9% – в 2022 году, 2,0% – в 2023 году.

В 2019 году в перечень недвижимости, облагаемой налогом на имущество от кадастровой стоимости, включено 25520 нежилых зданий и 4726 нежилых помещений в многоквартирных домах.