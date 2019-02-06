В районе Павелецкой набережной на льду Москвы-реки очевидцы обнаружили лису и сообщили об этом спасателям.
Лису передали для обследования специалистам.
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В районе Павелецкой набережной на льду Москвы-реки очевидцы обнаружили лису и сообщили об этом спасателям.
Лису передали для обследования специалистам.
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