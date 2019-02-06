РИАМО – 6 фев. В подмосковном Жуковском актер фильма «Бой с тенью» Денис Никифоров поддержал акцию, призывающую пристегиваться ремнем безопасности в автомобиле, сообщается в Instagram-аккаунте Госавтоинспекции Московской области.
«Никифоров поддержал тематическую акцию #1щелчокСпасаетЖизнь и записал видеоролик, в котором рассказал о важности соблюдения правил безопасности для пассажиров», – говорится в сообщении.
В своем обращении актер театра и кино сказал, как важно подавать правильный пример своим детям и воспитывать в них законопослушных участников дорожного движения.
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В подмосковном Жуковском звезда кинофильма «Бой с тенью» принял участие в эстафете звезд, которые призывают пристегиваться штатным ремнем безопасности в автомобилях. Денис Никифоров поддержал тематическую акцию #1щелчокСпасаетЖизнь и записал видеоролик, в котором рассказал о важности соблюдения правил безопасности для пассажиров. В своем обращении актер театра и кино сказал, как важно подавать правильный пример своим детям и воспитывать в них законопослушных участников дорожного движения. #московскаяобласть#безопасность#гибдд#пдд#подмосковье#пропагандабдд#дорога#гаи#госавтоинспекция#therulesoftheroad#бездтп#культуранадорогах
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