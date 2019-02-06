РИАМО – 6 фев. В подмосковном Жуковском актер фильма «Бой с тенью» Денис Никифоров поддержал акцию, призывающую пристегиваться ремнем безопасности в автомобиле, сообщается в Instagram-аккаунте Госавтоинспекции Московской области.

«Никифоров поддержал тематическую акцию #1щелчокСпасаетЖизнь и записал видеоролик, в котором рассказал о важности соблюдения правил безопасности для пассажиров», – говорится в сообщении.

В своем обращении актер театра и кино сказал, как важно подавать правильный пример своим детям и воспитывать в них законопослушных участников дорожного движения.