РИАМО - 7 фев. Пассажир московского метро заплатит штраф в размере 20 тысяч рублей за отказ от досмотра багажа сотрудниками службы безопасности, такое решение вынес мировой судья столичного района Братеево, сообщил РИАМО в четверг заместитель начальника Московского метрополитена – начальник службы безопасности Андрей Кичигин.

«Инцидент произошел на станции «Алма-Атинская» Замоскворецкой линии. Пассажир отказался пройти дополнительный досмотр, тем самым нарушил требования транспортной безопасности. Благодаря слаженным действиям сотрудников службы безопасности и УВД на метрополитене, пассажир был оперативно задержан. Решением мирового судьи нарушитель привлечен к административной ответственности», – сказал Кичигин.

Он уточнил, что согласно требованиям транспортной безопасности, пассажиры обязаны проходить досмотр и предоставлять багаж, ручную кладь или предметы для проверки на просвечивающем устройстве.

«Если пассажир отказывается пройти досмотр, он не может воспользоваться услугами метрополитена. Попытка пройти без досмотра – административное правонарушение», – отметил глава службы безопасности.

Он подчеркнул, что сотрудники службы безопасности метрополитена проводят досмотр только с использованием аппаратуры (металлоискатели и просвечивающие устройства) и действуют исключительно в интересах безопасности пассажиров.