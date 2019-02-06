РИАМО - 6 фев. Лису, спасенную со льдины на Москве-реке, отправили в центр передержки животных, говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

Днем в среду в районе Павелецкой набережной на льду Москвы-реки очевидцы обнаружили лису и сообщили об этом спасателям.

«На место выехали спасатели ГКУ «МГПСС», которые поймали животное и передали специалистам центра передержки диких животных. Зверя осмотрят ветеринары», – говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, видимых повреждений у нее обнаружено не было, но лиса находилась в стрессе.

Лиса спит на льдине в Москве. ВИДЕО>>