РИАМО - 7 фев. В московском Театре Луны под руководством народного артиста России Сергея Проханова в четверг состоится премьера спектакля «Солнышко мое» по мотивам повести Александра Файна «Прости, мое красно солнышко», говорится в сообщении пресс-службы театра.

«Главный герой пьесы Николай – немолодой человек, в прошлом мастер спорта по боксу, а ныне крупный бизнесмен, профессор физики, тонкий знаток музыки, живописи и литературы. Он почти идеальный мужчина! Однако при всей своей успешности и целеустремленности Николай до сих пор не женат, несмотря на огромный успех среди женщин», – отмечается в материале.

Ставит новый спектакль режиссер Павел Урсул, хорошо известный зрителям как мастер комедии. В Театре Луны с большим успехом идут его работы, такие как «Рубиновый вторник» по роману Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки», лирическая комедия «Жена на бис», а также черная комедия «Двое бедных румын, говорящих по-польски» по пьесе Дороты Масловской.

Роль Николая исполнит звезда театра и кино Александр Песков. На главные женские роли приглашены ведущая актриса театра Анна Терехова, а также молодая актриса Марина Иванова – бывшая воспитанница Детской театральной студии «Маленькая Луна», которая уже играла в спектаклях театра, таких как «Оскар и Розовая дама», «Аничков мост» и «Губы».

В спектакле также играют Татьяна Солнцева, Владимир Майсурадзе, Владимир Тягичев и Олег Марусев, который сыграет в спектакле сразу две роли.