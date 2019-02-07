РИАМО - 7 фев. Московский городской суд рассмотрит апелляционную жалобу на арест сенатора Рауфа Арашукова в четверг.

Рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов С.В. Шишова и Е.В. Устина, представляющих интересы Р.Р. Арашукова, назначено на 10:00 в зале Мосгорсуда.

Кроме того, в суде зарегистрированы апелляционные жалобы адвоката И.А. Стрешенц в защиту интересов Р.М. Арашукова; адвокатов В.Д. Постанюка, Е.Г. Малиновской и С.В. Шишова в защиту интересов Р.Т. Арашукова. Дата рассмотрения по ним в настоящее время не назначена.

Ранее Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации.

Неприкосновенность с него сняли после выступления генерального прокурора Юрия Чайки, причем, по словам спикера Валентины Матвиенко, Арашуков пытался «уйти с заседания», но она «сказала ему, чтобы он вернулся на место».

Сенатору вменяют особо тяжкие преступления – участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. Также был задержан отец сенатора Рауль Арашуков, советник главы «Газпром Межрегионгаз». Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у «Газпрома».

Басманный суд Москвы арестовал Рауля Арашукова до 30 марта.